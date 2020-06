Pravosodno ministrstvo ZDA je maja odstopilo od pregona Flynna po odločitvi pravosodnega ministra Billa Barra, s katero se vsi tožilci niso strinjali in so odstopili s položaja.

Predsednik ZDA Donald Trump, ki še vedno ne priznava, da se je Rusija vpletala v volitve na njegovi strani, poleg odstopa od pregona Flynna zahteva tudi pregon nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame, kar je Barr gladko zavrnil. Trump si je izmislil novo afero, ki ji pravi »Obamagate«, vendar še ni pojasnil, za kaj točno gre.

Barr in Trump pri odstopu od pregona Flynna nista računala na sodnika Sullivana, ki je zahtevo tožilcev zavrnil in vodi proces naprej. Flynn je namreč priznal laganje o svojih stikih z Rusi pred volitvami in sodeloval s preiskavo, kasneje pa si je premislil in priznanje skušal umakniti. Sullivan je imenoval posebne »prijatelje sodišča«, ki so na nek način prevzeli vlogo tožilcev, in je nakazal, da želi Flynna kaznovati za laganje in krivo pričanje.

Pravosodno ministrstvo ZDA v prošnji prizivnemu sodišču navaja, da bi morali Sullivanu odrediti, naj zadevo pusti pri miru ter muu obenem ukaže, da Flynna več ne more preganjati nihče drug. Sullivanovi "prijatelji sodišča" so na prizivno sodišče poslali vlogo, v kateri trdijo, da je bil odstop od pregona Flynna zelo nenavadna poteza pravosodnega ministrstva, ki si zasluži preiskave v ozadje Barrove odločitve. Preiskava bo ugotovila, če je prišlo do nedovoljenega političnega pritiska predsednika na pravosodje.