Opozorilna stavka je izraz kritike Zuckerbergovemu domnevnemu udinjanju Trumpu, potem ko je Twitter pretekli teden ukrepal proti predsedniku in najprej njegovi izjavi o volilnih prevarah dodal opozorilno povezavo na dejstva, nato pa še umaknil njegov tvit, ki je pozival k nasilju nad protestniki po ZDA.

Trump je jezno podpisal izvršni ukaz o razmisleku, kako bi lahko družbenim medijem odvzeli zaščito pred tožbami zaradi objav vsebin uporabnikov. Ukaz nima nobenega smisla, saj predvideva možnost tožb zaradi predsednikovih objav, obenem pa lahko tak ukrep sprejme le kongres z novim zakonom.

Zuckerberg je kritiziral potezo Twitterja proti svojemu najbolj znanemu uporabniku in se v petek celo pogovarjal s Trumpom po telefonu, kar je zaposlene razjezilo. V petek je Zuckerberg sporočil, da se je takoj odzval na Trumpov tvit, da se "z ropanji začenja tudi streljanje". Gre za frazo, ki jo je v 60. letih uporabil policijski načelnik v Miamiju, na splošno pa se jo razume kot grožnjo protestnikom z nasiljem. Vendar pa je Zuckerberg vztrajal, da Facebookova politika ne dovoljuje posegov v to objavo.

Zuckerberg je potem v nedeljo napovedal, da bo Facebook porabil deset milijonov dolarjev za boj proti rasizmu, vendar je do ponedeljkovega protesta njegovih zaposlenih vseeno prišlo. »Mark nima prav in prizadeval si bom, da spremeni mnenje,« je sporočil direktor za oblikovanje izdelkov Ryan Freitas. »Nisem ponosen na to, kako delujemo. Večina sodelavcev meni enako,« je sporočil direktor upravljanja s produkti Jason Toff.

Trump Zuckerberga spravil v zadrego

»Cenzuriranje informacij, ki ljudem pomagajo pri odločitvi, je napačno. Zagotavljanje platforme nekomu za spodbujanje nasilja in širjenje dezinformacij pa je nesprejemljivo ne glede na to, za koga gre ali je vredno novic. Ne strinjam se z Markom in delal bom na spremembah,« je sporočil direktor oblikovanja Facebookovega portala Andrew Crow.

Zuckerberg je slišal ta in številna druga opozorila in v ponedeljek je ponovil, da mu je bilo zaradi Trumpovih izjav slabo. Povedal je, da ga to vprašanje muči od samega začetka in ne ve, kaj naj stori. »Naši voditelji ne bi smeli tega delati v tem času. To je trenutek, ki zahteva enotnost, mir in empatijo,« je zaposlenim dejal Zuckerberg, ki še vedno meni, da Trumpova izjava o ropanju in streljanju ne krši politike podjetja.

Je pa dovolil, da bodo sedaj morda morali to politiko spremeniti. To pa zato, ker narašča skrb pred pretirano uporabo sile, ko Trump protestnikom naravnost grozi z vojsko.

Zuckerberg je prejšnji teden napadel Twitter, da se gre arbitra resnice. Glavni izvršni direktor Twitterja Jack Dorsey mu je dogovoril, da ne gre za to. Kar so storili s Trupovimi objavami, je namenjeno prikazu spornih izjav, da se lahko ljudje sami odločijo, kdo ima prav.