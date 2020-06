Podoben padec prodaje se v obdobju, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija bolezni covid-19 in so mnoge dejavnosti, vključno s prodajo avtomobilov, obstale, kaže tudi pri lahkih gospodarskih vozilih. Teh je bilo maja letos prodanih 600, kar je 310 oz. 34,1 odstotka manj kot v petem lanskem mesecu. V letošnjem letu je bilo do konca maja skupno prodanih 3070 lahkih gospodarskih vozil, kar na letni ravni pomeni zmanjšanje za 2035 vozil oz. 39,9 odstotka.

Med znamkami osebnih vozil je sicer tudi v maju prednjačil Volkswagen z 892 vozili oz. 17,5-odsotnim tržnim deležem. Sledili so Renault (665 vozil oz. 13,1 odstotka), Škoda (472 vozil oz. 9,3 odstotka) ter Kia (368 vozil oz. 7,2 odstotka).

Med znamkami lahkih gospodarskih vozil pa je maja prednjačil Ford s 133 prodanimi primerki oz. 22,2-odstotnim deležem na trgu. Sledili so mu Renault (105 vozil oz. 17,5 odstotka), Volkswagen (86 vozil oz. 14,3 odstotka) ter Fiat (64 vozil oz. 10,7 odstotka).

Najbolj priljubljen model med osebnimi vozili je ostal renaultov clio - maja jih je bilo prodanih 323, kar je 6,4 odstotka vseh prodanih osebnih avtomobilov, od januarja do konca maja pa 1533, kar je 7,2 odstotka vseh v tem obdobju prodanih osebnih avtomobilov.

Med lahkimi dostavnimi vozili pa kraljuje ford transit custom; teh so maja prodali 68 (11,3-odstotni delež) in s tem le enega več kot drugouvrščenega renault masterja, med januarjem in majem pa je njegova prednost pred tekmeci s 505 prodanimi vozili in 16,5-odstotnim deležem precej večja.

Sredi marca so morali avtomobilski saloni zapreti vrata zaradi epidemije covida-19. Država jim je ponovno obratovanje dovolila z 20. aprilom. Mnogi strokovnjaki sicer opozarjajo, da bo negotovost, povezana z novim koronavirusom, še kar nekaj časa dušila povpraševanje po avtomobilih.