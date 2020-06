Direktor Nogometne zveze Nemčije ocenjuje, da bi nogomet veliko pridobil, če bi ekipe v ligi narodov igrale nekakšne mini turnirje na nevtralnem terenu, namesto tekem po sistemu vsak z vsakim doma in v gosteh. »To bi bila lahko dobra alternativa,« jei dejal Bierhoff v časniku Kicker. Bierhoff dodaja, da jeseni na stadionih verjetno še ne bo gledalcev, zato ocenjuje, da bi nacionalne zveze v teh razmerah lažje pristale na novo obliko. Nogometaši pa bi se na ta način izognili nepotrebnim potem, pa tudi nadzor nad ekipo zaradi virusa bi bil na ta način lažji.

Nemčijo je že ponudil kot možnega gostitelja. »Imamo potrebno znanje in smo odlični organizatorji, kar smo že večkrat dokazali. Če bi to pomagalo Evropski nogometni zvezi, smo mi pripravljeni.« Nasprotniki Nemčije v ligi narodov so Ukrajina, Švica in Španija, ki jo je novi koronavirus posebej hudo prizadel. Slovenija v tem tekmovanju nastopa v ligi C. V tretji skupini so še Moldavija, Kosovo in Grčija, ki je prvi tekmec naših 3. septembra.