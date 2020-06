Na začetku pandemije pozitivnih pet nogometašev Barcelone

Po poročanju katalonskega radia je bilo na začetku pandemije pet nogometašev FC Barcelone in dva trenerja pozitivnih na novi koronavirus. Vsi so bili brez simptomov bolezni in tudi v naslednjih tednih niso zboleli, tako da zdaj normalno trenirajo in bodo v kadru trenerja Quiqueja Setiena že 13. junija, ko se bo nadaljevalo špansko prvenstvo.