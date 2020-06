Radovljica. »Stoječa kolona tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije se trenutno postopno zmanjšuje. S tovornimi vozili je v celoti zaseden vozni pas na relaciji od Lesc do Karavank. Na ostalih delih na relaciji Strahinj – Lesce je promet normalno stekel. Še vedno pa pozivamo k previdnosti in varni vožnji mimo stoječe kolone,« se je pred nekaj minutami glasilo zadnje sporočilo PU Kranj.

Že zgodaj zjutraj je bilo namreč, podobno kot včeraj, stanje na gorenjski avtocesti nenavadno. Proti Avstriji so bila po besedah tiskovnega predstavnika PU Kranj Bojana Kosa polna vsa počivališča. Tovorna vozila so izločali na pas za počasna vozila med priključkoma Strahinj in Podtabor. Stoječa kolona je bila tudi na odstavnem in voznem pasu na relaciji Lesce - Radovljica, med Lescami in Mostami ter med Lipcami in predorom Karavanke. Ostala vozila so smela po avtocesti mimo stoječe kolone voziti le s hitrostjo 60 kilometrov na uro.

Podobno je bilo že včeraj, saj včeraj ob binkoštnega ponedeljka v Avstrijo do 22. ure ni bilo mogoče vstopiti zaradi njihove odredbe o omejitvi prometa. Počivališča so se polnila, zato so voznikom tovornih vozil policisti predlagali, naj z vožnjo počakajo do preklica omejitve. Po sinočnji sprostitvi prometa pa so tovorna vozila začeli ustavljati na voznem pasu na enak način, kot je bilo to ob nedeljah pred epidemijo, so opozorili s PU Kranj.