Če se popije premalo piva, hmeljarje zaboli glava

Proizvajalci hmelja trgovcem in pivovarnam tradicionalno prodajajo pridelek za več let vnaprej. Presežkov hmelja na trgu še ni zaznati, zelo verjetno pa lahko prve negativne tržne signale pričakujemo že po obrani letini hmelja jeseni. Trgovci s hmeljem so se s predlogi že obrnili na GZS.