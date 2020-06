Avtomobilske subvencije

Najprej novica za vse, ki razmišljate o nakupu novega avtomobila. Francija bo za nakup električnega avtomobila ponudila od 5000 do 7000 evrov subvencij, za priključne hibride 2000 evrov in za menjavo staro za novo do 5000 evrov nepovratnih sredstev. Skupno osem milijard evrov. Nemci so pripravljeni dati pet milijard. Osnova subvencije naj bi v Nemčiji znašala 2500 evrov, za nakup bolj ekološkega avtomobila 3000 evrov, za nakup priključnega hibrida 3250 evrov in za nakup električnega avtomobila 4000 evrov. Razlog? Aprila je v Nemčiji upadla prodaja avtomobilov za 61 odstotkov, v Franciji pa kar za 89 odstotkov.