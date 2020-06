Čeprav je imelo deset ekip prve slovenske nogometne lige le slabe tri tedne časa za normalne treninge s kontaktom, komaj čakajo na nadaljevanje sezone. Ritem bo peklenski, saj bodo do 22. julija odigrali 11 tekem državnega prvenstva ter polfinale in finale pokala, kar pomeni po dve tekmi na teden. Pripravili smo pregled, kaj se je dogajalo v klubih med premorom in kako so pripravljeni na vnovičen zagon sezone. Danes vam predstavljamo klube iz spodnje polovice lestvice, jutri jih bomo še iz zgornjega dela.

Kot vse kaže, pomočnik trenerja Almir Sulejmanović med igralci ne uživa takšne avtoritete kot nekdanji zvezdnik in italijanski reprezentant Camoranesi, ki je po vrnitvi na Kras takoj zavihal rokave. Igralcem je jasno povedal, da se bodo morali prilagoditi nastalim razmeram, ko bo zaradi koronavirusa manj denarja za nove pogodbe, kot ga je bilo doslej. Ob tem jim je Argentinec z italijanskim potnim listom dal odločno vedeti, da so razmere za nogomet v Sloveniji boljše kot v njegovi domovini Argentini, ki je kot država znova pred bankrotom. Camoranesija čaka veliko dela, da do sobote in tekme z Olimpijo uglasi tujsko legijo, v kateri imajo nekateri težave z disciplino na igrišču. Tabor vstopa v zadnjih 11 tekem s sicer visokega šestega mesta, a pred devetim mestom, ki vodi v dodatne kvalifikacije, ima le tri točke prednosti, kar obeta napet boj za obstanek.

Kar 77 dni je bil Tabor iz Sežane brez trenerja Maura Camoranesija in njegovega pomočnika Andela Yllana. Po izbruhu epidemije sta odpotovala domov v Argentino in sta se v Slovenijo po seriji zapletov, ker ni bilo letalskih povezav iz Južne Amerike v Italijo, vrnila šele sredi minulega tedna. Če sklepamo po izidih na pripravljalnih tekmah, je odsotnost Camoranesija pustila posledice na pripravljenosti. Tabor je na dveh tekmah doživel polom z najboljšima moštvoma druge lige. Najprej je izgubil v gosteh z Gorico z 1:4, nato doživel poraz doma z novim prvoligašem Koprom z 1:5.

»V Mariboru ni bilo vse slabo. Prvih 60 minut smo delovali dobro in urejeno. Bili smo intenzivni in hkrati enakovredni. V zaključku tekme smo doživeli popoln razpad sistema. Na zelenici smo imeli enajst različnih idej. Naša moč je prav v tem, da vsi sledimo skupni ideji, da se zavedamo, kako morajo linije stati skupaj, kako agresivni moramo biti. Ko se nismo držali načrta, smo postali topovska hrana. Takšna situacija se nam ne sme več ponoviti in se tudi ne bo. Nismo še tako zreli, kot smo očitno mislili, da smo, zato bo treba dvigniti raven naših zahtev,« pravi trener Brava Dejan Grabić , ki ima na razpolago zelo širok igralski kader.

Bravo je bil hit prvih petih krogov pred prekinitvijo, v nadaljevanje pa vstopa s slabo popotnico. Novinci v ligi so med pripravami premagali tretjeligaša Grosuplje (6:0), remizirali z drugoligašem Radomljami (1:1) in doživeli pravi rezultatski brodolom z Mariborom (1:6), potem ko je bil v Ljudskem vrtu izid ob polčasu 1:1.

Zaradi obnove atletske steze na stadionu v Kranju je Triglav ostal brez domačega igrišča in bo do konca tekmovanja brezdomec, saj bo vseh 11 tekem odigral v gosteh. Gorenjci bodo štiri domače tekme (Domžale, Aluminij, Tabor in Bravo) odigrali v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju, z Mariborom se bodo pomerili v Ljudskem vrtu, z Olimpijo pa v Stožicah. Pripravljalni tekmi so odigrali z vodilnima ekipama lige. Z Olimpijo, ki je igrala z rezervisti in mladinci, so remizirali (1:1), s Celjem izgubili (1:2), potem ko so povedli z 1:0.

Domžalčani so bili najglasnejši, da prvenstva sploh ne bi nadaljevali. Po vseh možnih kanalih so lobirali, da bi tekmovanje predčasno končali ali pa naj bi v primeru nadaljevanja pravila spremenili tako, da devetouvrščeni ekipe lige ne bi bilo treba igrati dodatnih kvalifikacij za obstanek. Trener Andrej Razdrh s svojim širokim strokovnim štabom je pred zahtevnim izzivom, da se ekipa, ki je največje razočaranje sezone, odlepi z devetega mesta, na katerem je trenutno. Domžale gredo v nedeljsko tekmo z Mariborom s popotnico minimalnih zmag s po 1:0 proti drugoligašu Dobu in Aluminiju v gosteh.

Rudar: odšli trener in trije igralci

Velenjčani so odpisani, saj za devetimi Domžalami zaostajajo 16 točk. Upali so na širitev lige na 12 klubov, a njihova realnost je druga liga, potem ko so bili proti širitvi najboljši klubi in odločno tudi Nogometna zveza Slovenije. Dominik Beršnjak je že peti trener Rudarja v letošnji sezoni, potem ko se je klub zaradi nižanja stroškov razšel s Hrvatom Andrejem Panadićem. Med koronakrizo je klub predčasno prekinil pogodbe s hrvaškim napadalcem Borno Petrovićem, branilcem Leom Ejupom in hrvaškim vezistom Mislavom Anđelkovićem. Pogodbe potečejo še nekaterim nogometašem in morda bodo finiš sezone odigrali z mladinci.

Rudar je v pripravah izgubil z Muro (2:4) in s po 3:0 premagal tretjeligaša Šmartno (najboljša ekipe vzhodne skupine) in Dekane. »Delali smo dobro. Zelo sem zadovoljen s tem, kar so pokazali fantje, pripravljeni smo na nadaljevanje. Igralci so začeli dojemati moje ideje,« pravi 38-letni trener Dominik Beršnjak, ki je napovedal napad na zmago v lokalnem derbiju v petek v Celju.