Kolikor sem se do sedaj poučil o delovanju mikrodelcev, smo že imeli in bomo še imeli nešteto valov okužb. Večinoma so vezane na letne čase. To pomeni, da moramo več pozornosti kot privatizacijam posvetiti učinkoviti institucionalni preventivi in kurativi.

Ob aktualni uradno zaključeni pandemiji 31. 5. 2020 ob 24. uri pa mi ni jasna korelacija med okužbami rok prek časopisov in nošnjo zaščitnih mask v čitalnicah knjižnic. V čem je skrivnost preprečevanja branja časopisov v javnih prostorih, kot so kavarne ali pa knjižnice?

Marjan Zavšek, Laško