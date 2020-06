Preminil je dolgoletni športni funkcionar ter nekdanji politik in gospodarstvenik Janez Kocijančič, ki je močno zaznamoval slovenski šport, zlasti po osamosvojitvi, so sporočili iz OKS.

Kocijančič se je rodil 20. oktobra 1941 v Ljubljani. Leta 1961 je postal predsednik univerzitetnega odbora Zveze študentov ljubljanske univerze (1961-63), kasneje predsednik CK Zveze mladine Slovenije (1966-68) in predsednik Zveze mladine Jugoslavije (1968-1971).

Diplomiral in magistriral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral z disertacijo Pravna doktrina in praksa na področju športa v Evropski uniji leta 2010. Najprej je vodil podjetje Interexport, kasneje je bil enajst let generalni direktor letalske družbe Adria Airways - od leta 1982 do leta 1993.

Več let je deloval v politiki. Bil je minister v vladi Staneta Kavčiča do leta 1973. V osemdesetih letih se je v politiko vrnil kot tesen sodelavec Milana Kučana in postal predsednik Združene liste socialnih demokratov. Bil je član prvega državnega zbora Republike Slovenije. Leta 2004 je soustanovil politično društvo Forum 21.