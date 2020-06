Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi so policisti v okviru nadzora tudi zasegli osebno vozilo in moped.

Med hujšimi kršitelji je izstopal 48-letni voznik osebnega avtomobila, ki so ga policisti ustavili v Biljah. Zaradi utemeljenega suma vožnja pod vplivom alkohola in pod vplivom prepovedanih drog ter vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja ga bodo ovadili na Državno tožilstvo v Novi Gorici.

Ker je neprilagojena hitrost še vedno med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, sta Javna agencija RS za varnost prometa in policija danes začeli tudi nacionalno preventivno akcijo Hitrost. Policisti bodo na prehitre voznike prežali vse do 14. junija. Med petkom in nedeljo so sicer ugotovili, da jih je med 48 odkritimi kršitelji 30 prekoračilo najvišjo dovoljeno hitrost.