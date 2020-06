Sprva je delala kot novinarka, prevajalka in dežurna urednica, leta 1995 pa je postala pomočnica direktorja. Odgovorna urednica STA je bila v letih od 1999 do 2001, kot vršilka dolžnosti pa še od oktobra 2005 do februarja 2006. Nato se je vrnila v upravni del agencije, kjer je bila namestnica direktorja, pristojna za marketing.

V času, ko je Celcerjeva vodila uredništvo STA, je agencija dokončno spremenila organizacijo dela z enotnega deska na samostojna uredništva. STA je v tem obdobju med drugim uspešno pokrila obisk ameriškega predsednika Billa Clintona in drugi obisk papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji.

Vera Celcer se je rodila leta 1949 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomirala iz italijanščine in francoščine. Pred prihodom na STA je bila zaposlena na ministrstvu za informiranje.