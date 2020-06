Kot je po srečanju z Jerkičevo v izjavi za medije poudarila nova predsedujoča SD, se ji zdi v času aktualne krize, ki jo je povzročila epidemija covida-19, ključno, da se »obudi, okrepi socialni dialog«.

V tej luči so danes zbrani predstavniki SD in ZSSS po njenih besedah opredelili ključna področja, na katerih lahko še bolje sodelujejo. Med drugim so se dotaknili demografskega sklada, ki je sicer ena od koalicijskih zahtev DeSUS.

»Socialni demokrati imamo zelo dobro izdelan predlog demografskega sklada, tudi o tem smo danes govorili s predstavniki ZSSS,« je pojasnila Fajonova in nakazala, da ga bodo skušali skupaj dograditi. Kot je dodala, ve, da je to na vladni mizi, »a treba je priti do soglasja s socialnimi partnerji, to bo ključno«.

Beseda je danes tekla še o kršitvah delavskih pravic, pomoči v tej krizi najbolj prizadetim delavcem, enotni pogodbi, pa tudi o shemi skrajšanega delovnega časa, pri čemer je bilo na mizi vprašanje, ali »bi bilo smiselno, da to postane bolj zakonska ureditev«.

»Zavedamo se, da je ta kriza povzročila veliko brezposelnost, strah, stisko ljudi, da imamo vsak mesec 10.000 ali več novih brezposelnih in da je slika precej črnogleda. Tako da bodo potrebni izjemni napori države. A v sodelovanju z vsemi partnerji bomo našli najboljše rešitve,« je prepričana.

Po njenih besedah je za to, kako priti do sprememb v državi, da bo šlo družbi na bolje, zelo pomembna prav vključitev vseh socialnih partnerjev. Zato bo v torek obiskala še GZS, nevladnike in podjetja, ki so se zaradi koronavirusne krize znašla v stiski.

Predsedstvo SD je Fajonovo, sicer evropsko poslanko, za predsedujočo do naslednjega kongresa stranke soglasno imenovalo minuli četrtek. Vodenje stranke ji je predal Dejan Židan, ki je poudaril, da je v njegovih očeh »bodoča premierka Slovenije«. Fajonova je med svojimi prioritetami navedla okrepitev sodelovanja na levi sredini.