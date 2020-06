Kot je za STA povedal ravnatelj OŠ Ljubečna pri Celju Martin Grosek, so otroci danes prišli v šolo veseli, pred vstopom so jih pričakali dežurni učitelji, v učilnicah pa njihove razredničarke. »Pouk bo potekal umirjeno, brez šolskega zvonca in po znanem urniku. Učitelji bodo upoštevali vsa priporočila, ki jih je mogoče realno izvajati,« je še dejal Grosek.

Ravnateljica OŠ Lava v Celju Marijana Kolenko je za STA povedala, da je že opravila obiske v oddelkih četrtih in petih razredov, da se je prepričala, kako so otroci in učiteljice ter kaj jim bo povzročalo največ težav pri zagotavljanju varnosti.

»Na sprejem četrtošolcev in petošolcev smo se dosledno pripravili, tako kot na prvi dve skupini otrok, in se jih tudi zelo razveselili. Hkrati nas najbolj skrbi zagotavljanje primerne razdalje, saj učilnice niso tako velike, da bi jo v zelo številčnih oddelkih od 25 do 28 učencev lahko uresničili,« je opozorila Kolenkova. V učilnicah, kjer imajo mize za enega, bo nekoliko lažje, tam, kjer so klasične mize za dva, pa po njenih besedah ustrezne razdalje ne bo mogoče zagotoviti.

Ugotavlja tudi, da že sam vstop v šolo predstavlja velik logistični zalogaj, a verjame, da bodo otroci vsak dan bolj obvladali pravila in dogovore, da bodo varovali sebe in druge. Več težav predstavljajo prevozi učencev, saj imajo veliko vozačev, ter organizacija kosila, saj v šoli kosi veliko učencev. V teh uvajalnih dneh bodo tako testirali več možnosti in upa, da bodo tako našli najbolj optimalne rešitve.

Banko: Največjo težavo predstavljajo kosila Po besedah Kolenkove je vračanje otrok v šolo ob varnostnih ukrepih, ki še vedno veljajo, izjemno zahtevno in odgovorno. Kot je namreč prepričana, niti njihova niti ostale šole po Sloveniji nimajo ustreznih pogojev za zagotavljanje vseh varnostnih ukrepov. Sreda, ko se bodo k pouku vrnili še učenci 6,. 7. in 8. razredov, bo zanje še večji izziv, je dodala. Ravnatelj Osnovne šole Koroški jeklarji z Raven na Koroškem Aljaž Banko je povedal, da so za zdaj potek dela organizirali tako, da nimajo večjih težav. Ga pa predvsem skrbijo kosila. Želijo jih zagotoviti vsem, ki to potrebujejo, organizacija pa bo še posebej zahtevna od srede, ko se v šole vračajo vsi učenci. Opozoril je, da se ne morejo 100-odstotno držati vseh pravil, saj morajo na eni strani upoštevati omejitve števila otrok v jedilnici in druge higienske ukrepe, hkrati pa mora kuhinja slediti standardom HACCP in med drugim v dveh urah razdeliti vso pripravljeno hrano. Temu so se za zdaj prilagodili tako, da pri odhodih na kosilo ne gledajo na čas odmora, ampak posamezne skupine otrok po vnaprej določenem razporedu napotijo na kosilo tudi med šolskimi urami. O valeti za devetošolce na Ravnah sicer razmišljajo, a konkretnih načrtov zaradi negotovih razmer nimajo. »Razmišljam, da se na nek dostojen način poslovimo od devetošolcev, vsekakor pa to ne bo valeta v taki obliki, kot je bila vsa leta doslej,« je za STA še dejal Banko.