Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, so pri vozniku opravili hitri test za ugotavljanje prisotnosti drog. Ker je bil ta pozitiven, so mu odredili še strokovni pregled, ki pa ga je odklonil. Pri njem so našli še manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da gre za prepovedano konopljo.

Policisti so mu avtomobil in rastlinske delce zasegli ter vozniku za storjene prekrške izrekli globo v višini 1700 evrov. Čaka ga še hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku zaradi prepovedane droge in obdolžilni predlog pri pristojnemu sodišču.