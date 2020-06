Avstralska ragbi liga (NRL) je skušala slediti zgledu nemškega nogometnega prvoligaša Borussie Mönchengladbach, zato so navijačem omogočili, da za 22 avstralskih dolarjev kupijo kartonasto podobo sebe, ki bi nato na prvenstvenih tekmah bila postavljena na tribuno stadiona. A tako kot za številne druge stvari, so posamezniki našli način, kako izkoristiti sicer zelo posrečeno in všečno zamisel.

Tako so televizijske kamere med tekmo na stadionu v mestu Campbelltown med moštvoma Panthers in Knights poleg kartonastih podob navijačev ujele tudi podobo zloglasnega britanskega serijskega morilca Harold Shipman. Čeprav so mnogi dejanje označili za neokusno, pa enakega mnenja ni bil voditelj televizijske oddaje na Fox Sports Matty Johns. Nekdanji igralec ragbija je namreč šel še korak dlje in na tribuno namestil kartonasto podobo Adolfa Hitlerja.

Fox Sports will almost certainly come under fire for this distasteful, edited cardboard cut out of Adolf Hitler in the stands at the Manly v Cantebury match at Central Coast Stadium this evening @NRL@SeaEagles@NRL_Bulldogs@FOXRugbyLive#unisanews2020pic.twitter.com/DZljy47kTo — shawdy (@willzfaulk) May 31, 2020

Čeprav je bila njegova poteza mišljena kot šala, pa je izzvala ogorčenje avstralske javnosti in tamkajšnje judovske skupnosti, ki sta voditelju očitali, da poskuša normalizirati nacizem. Zaradi poteze se je na udaru znašla tako televizijska postaja kot Johns, ki sta se za dejanje že opravičila.

»Prispevek v moji nedeljski oddaji Fox League, v katerem smo prikazali Adolfa Hitlerja med publiko iz kartona, je bil neokusen in povsem neprimeren. Vem, da so se za dejanje že opravičili pri Fox Sports, a sedaj to želim storiti še osebno. Zavedam se, koliko boleči so ti dogodki za ljudi in družine še dandanes. Priznavam, da sem se motil in se opravičujem našim gledalcem ter vsem v skupnosti, ki so upravičeno zaskrbljeni in užaljeni,« se je zaradi pogroma hitel opravičevati Johns.