Danes se je začel tradicionalni teden slepih in slabovidnih. Kot so poudarili v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, si že celo stoletje prizadevajo za boljši vsakdan vseh svojih članov. Prav letos namreč na podlagi ustanovitve Podpornega društva slepih v začetku novembra praznujejo in obeležujejo 100-letnico delovanja.

V tednu slepih bodo tako lahko prisluhnili predavanjem Evgena Bavčarja, Tjaše M. Kos, Slovenke leta Sonje Pungertnik in Marina Kačiča. Prisluhnili pa bodo lahko tudi Kulturnim točkam s kavča in Pravljicam, ki jih bodo brali znani slovenski igralci in igralke. Program je dostopen na www.zveza-slepih.si.

Ob tem na zvezi ponovno izpostavljajo predvsem področja, kjer se slepi in slabovidni prevečkrat srečujejo z ovirami. »Žal je takšnih ovir kar nekaj tudi v slovenski zakonodajni ureditvi in prav zato v letošnjem letu zaradi občutka, da smo s sogovorniki iz politike zašli v slepo ulico, izpostavljamo zaplembo 10 hektarjev velikega posestva na Okroglem pri Naklem s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki ga je slepim in slabovidnim pred več kot 80 leti podaril duhovnik in jezikoslovec Tomo Zupan,« opozarjajo na zvezi.

V zvezi vidijo v aktivnostih tedna slepih izreden pomen, saj prav preko umetnosti in uspehov njihovih članov opozarjajo širšo družbo na izzive, težave in ovire, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju, kljub vsem rešitvam sodobnem tehnologije in prilagoditev v družbi. Kot poudarjajo, je delo zveze namreč za uporabnike in člane ključnega pomena, saj jim omogočajo dostop do vsebin, ki so prilagojene prav njim; to je pretvorba v zvok in v brajev tisk.

V zvezi si zato želijo, da bi si ob letošnji 100-letnici in letošnjem tednu slepih zagotovili boljše pogoje za delovanje tudi v prihodnjih letih. Prizadevanja zveze društev slepih lahko podprejo tudi občani, in sicer z donacijo 0,5 odstotka dohodnine.