Predsednik Salvadorja Nayib Bukele je razglasil 15-dnevne izredne razmere za soočenje s posledicami tropske nevihte, ki naj bi povzročila za 200 milijonov ameriških dolarjev škode, preden je oslabela in se premaknila nad Gvatemalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Amanda, prva poimenovana nevihta v Tihem oceanu v tej sezoni, je sprožila hudournike poplavnih voda, ki so prevračali avtomobile in poškodovali okoli 200 domov, je povedal vodja civilne zaščite William Hernandez.

Polovica smrtnih žrtev v Salvadorju so bili prebivalci prestolnice San Salvador, 4200 prebivalcev pa se je zateklo v zavetišča, ker so izgubili domove ali pa ker živijo na ogroženih območjih.

V nekaterih poplavljenih območjih pri reševanju pomaga tudi vojska.

Ministrstvo za okolje je opozorilo, da obstaja velika verjetnost, da se bodo sprožali številni zemeljski plazovi, ki bi lahko poškodovali poslopja ali zahtevali življenja. Skoraj 90 odstotkov od 6,6 milijona prebivalcev Salvadorja namreč živi na območjih, ki jih ogrožajo poplave in zemeljski plazovi.

V sosednji Gvatemali je najmanj pet zemeljskih plazov zaprlo ceste, poročali so tudi o poplavah, a o žrtvah ali evakuaciji prebivalcev ne poročajo. Čeprav je Amanda oslabela v tropsko depresijo, so gvatemalske oblasti opozorile na nadaljevanje močnega dežja, ki bi lahko povzročilo poplave in zemeljske plazove na obalnih območjih.