Na današnji tiskovni konferenci o aktualnem dogajanju v zvezi z novim kornavirusom sodelujejo minister za zdravje Tomaž Gantar, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek, poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan ter vladni govorec Jelko Kacin. V Sloveniji je nedelja sicer minila brez nove odkrite okužbe z novim koronavirusom, umrl pa je en bolnik s covidom-19.

- Kacin: Ukrepe Slovenije je pozitivno ocenila Evropska komisija. Zaradi dobrega reševanje krize v Bruslju ocenjujejo, da bo tudi gospodarsko okrevanje Slovenije lahko potekalo zelo hitro. Že drugo leto bi lahko gospodarstvo zraslo nazaj na skoraj predkrizno raven.

- Šestan: Analiza bo pokazala, kje obstajajo rezerve, ki jih bomo pred morebitnim novim valom odpravili, da bo odziv tedaj še boljši.

- Gantar: Čeprav smo razglasili konec epidemije, to ne pomeni, da je konec skrbi, temveč da nas čaka nek nov način življenja. Cepiva in zdravila še nimamo, virus se v manjši meri še naprej pojavlja med nami. Tudi s pomočjo prebivalstva smo uspeli zaščititi veliko ljudi in reorganizirati nekatere sisteme, kot sta zdravstvo in ustanove za oskrbo starejših občanov. To obdobje potrebujemo za pripravo za še boljši odziv in ukrepanje ob morebitnem izbruhu novega vala. Storil bom vse, da do morebitnega drugega vala epidemije zagotovimo vsaj kakšno negovalno bolnišnico oziroma enote. Te sicer ne bodo del običajnih bolnišnic, amapk v domovih in podobnih zavodih, ki pa bodo imeli primerno zdravstveno osebje.