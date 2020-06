Pripadnikom 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske s pilatusi so nekaj po 13. uri na Jesenicah pridružilo šest ameriških lovcev F-16, ki so tja prileteli iznad Italije. Nato so leteli nad Golnikom in Kranjem, nad Ljubljano so bili okoli 13.23. Polet so nadaljevali proti Celju, Mariboru in Ptuju, nato pa obrnili proti Šmarjam pri Jelšah ter nadaljevali proti Brežicam, Metliki, Črnomlju, Kočevju in Postojni. Prelet so sklenili v Izoli nekaj pred pol tretjo popoldne.

Letala so Slovenijo preletela v dveh ešalonih, med katerima je bila milja razmika, in sicer na višini približno 1200 metrov s povprečno hitrostjo 425 kilometrov na uro. V slovenski zračni prostor bodo ameriška letala vstopila ob 13.10.

Poveljnik 15. polka vojaškega letalstva podpolkovnik Janez Gaube je v petkovem srečanju z novinarji zagotovil, da bodo polet izvedli v skladu z zakonom o letalstvu. Leteli bodo z razmeroma nizko hitrostjo, tako da velikega hrupa ni pričakovati. »Na ta način se želimo z našimi partnerji v Sloveniji na jasen, glasen in viden način zahvaliti vsem tistim ljudem, ki so dali vse od sebe v boju s covidom-19,« je dodal Gaube.

Ameriški obrambni ataše podpolkovnik Ben Shaha je izpostavil, da so v obrambnem sistemu izjemno hvaležni tistim, ki so se v prvih vrstah spopadali z virusom kot novo obliko grožnje. Zato želijo skupaj s slovenskimi oboroženimi silami to hvaležnost tudi izkazati.

Največja zahvala zdravstvenim delavcem

Kot so dodali na ministrstvu za obrambo, želijo s to potezo ob uradnem preklicu epidemije sporočiti, da se z velikimi tveganji lahko uspešno soočamo le tako, da sodelujemo in si med seboj pomagamo. Ameriški piloti bodo v znak zahvale pred tem preleteli še nekatera italijanska mesta.

K dobri epidemiološki sliki so prispevali vsi, a najtežje breme je bilo na plečih zdravstvenih delavcev v UKC Ljubljana in Maribor, na kliniki na Golniku in v Splošni bolnišnici Celje, na 16 vstopnih točkah za testiranje potencialno okuženih, po domovih za starejše, v 13 zdravstvenih ekipah, oblikovanih za pomoč osebju v domovih za starejše, pa tudi na plečih epidemiologov, so še navedli na obrambnem ministrstvu.

Ker prelet slovenskih in ameriških vojaških lovcev ni predviden nad območjem Koroške in Prekmurja, so se letalci v regijah organizirali sami. Kot je zapisano na Facebook strani podjetja Aviofun, ki ima sedež v Libeličah, bodo Koroško s formacijo lastnih letal preleteli sami "v znak spoštovanja vsem, ki so se uspešno spopadali s pandemijo, ter podporo celotni Koroški, ki je prevečkrat zapostavljena". V Libeličah bodo vzleteli ob 13.15, prelet pa je nato predviden do Radelj ob Dravi, od tam pa proti Slovenj Gradcu in Mislinji ter nato še po Mežiški dolini do Črne na Koroškem.

»Zahvala Slovenski vojski in Natu za idejo in planirano izvedbo, prav tako tudi Petru Podlunšku in Pomurskemu aeroklubu za idejo preleta z lastnimi letali,« so že zapisali pri podjetju Aviofun. Z letališča v Murski Soboti pa bodo letalci po napovedih vzleteli ob 13.43, prek Prekmurja in Prlekije pa bosta predvidoma eno uro leteli dve skupini po štiri letala, je zapisano na Facebook straneh Petra Podlunška in Aerokluba Murska Sobota.