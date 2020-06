V nadaljevanju predstavljamo nekaj preprostih trikov za čiščenje kopalnice, in to brez dragih in agresivnih čistil. Torej tudi poceni in učinkovito.

Za čiste armature Madeže vodnega kamna na armaturah iz kroma in umetnih mas zdrgnemo z alkoholnim kisom. Tudi kanček šampona na krpi za pomivanje jim bo povrnil sijaj. Apnenčaste obloge na tušu in pipi najbolje očistimo, če jih potopimo v mešanico kisa in vode (1 : 1), pri trdovratnih oblogah nekaj ur namakajte tuš v mešanici vročega kisa in soli. Velja tudi za mrežice vodovodnih pip. Na koncu jih vedno temeljito speremo z vodo.

Sijoča kad Rumeno obarvanost kopalnih kadi, ki nastane zaradi apnenca v vodi, in trde madeže vodnega kamna odstranite z limonovim sokom ali s kisom. Zelo učinkovita je tudi mešanica soli in kisa.

Odmašitev odtoka Pogosto pomaga naslednji pripravek: vrečko pecilnega praška raztopite v 1 dl kisa ter mešanico zlijte v odtok, malo počakajte in splaknite z vročo vodo.

Ogledalce, ogledalce … Ogledalo v kopalnici se med prhanjem ne rosi več, če steklo prej obrišete s kisom.

Prezračevanje in plesen Mesta, kjer se pojavlja plesen, zdrgnite z alkoholom ali denaturiranim špiritom ter s krtačo. Počakajte, da se posuši, in po potrebi ponovite. Plesni ne sušite s sušilnikom za lase, saj boste trose samo razširili. Nastanek plesni v kopalnici pa najbolje preprečite z rednim prezračevanjem.

Proti oblogam na straniščni školjki Obloge vodnega kamna in urina v straniščni školjki namakajte s kisom ali citronsko kislino. Trdovratna mesta lahko previdno zdrgnete z naravnim plovcem. Lahko pa jih tudi posujete s sodo bikarbono ali pecilnim praškom in pustite nekaj časa delovati. Nato zdrgnite z metlico in splaknite z vodo. Za robove školjke malo toaletnega papirja navlažite s kisom in ga položite na ostanek vodnega kamna. Pustite delovati in nato nežno zdrgnite, da ne poškodujete prevleke.

Hitro in učinkovito pri umivalniku Za dnevno čiščenje je dovolj, da umivalnik po jutranji toaleti obrišete z malo milne pene in zdrgnete do suhega. Umivalnik se bo svetil od čistoče, če ga zdrgnete z belo sredico pomarančne lupine in nato zloščite z mehko krpo. In še kopalnica bo prijetno dišala. Če pa očiščen umivalnik namažete z malo mehčalca, bo ta dalj časa čist, saj se umazanija ne bo prijela.