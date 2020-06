Policija je v preiskavi prepoznala kaznivo dejanje poskusa uboja, saj naj bi oskrbovanka poskušala zadušiti 63-letno sostanovalko, zaradi česar so jo kazensko ovadili. Preiskovalni sodnik jo je zato poslal v pripor, od tam pa so jo premestili na enoto forenzične psihiatrije.

Po pisanju Večera, mariborsko tožilstvo zoper njo ni vložilo klasične obtožnice, ker ženska trpi za duševno motnjo, zaradi česar ni mogla imeti pod kontrolo svojega ravnanja, pač pa predlagalo obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v ustreznem zavodu, ki lahko traja največ pet let.

Obdolžena na petkovem naroku ni priznala očitanega dejanja, saj da je ni davila. Prav tako je zatrdila, da se nista skregali ter da se ji je opravičila. Sodišče je med drugim zaslišalo tudi oškodovanko, ki pa ravnanja obtožene prav tako ni občutila kot napad nanjo, ampak kot navodilo, kako naj ona ubije njo.

Sodnik Boštjan Polegek je na podlagi izvedenih dokazov presodil, da so očitki proti obdolženi neutemeljeni, saj je bila intenziteta njenega ravnanja premajhna, da bi lahko govorili o poskusu uboja. Tožilkin predlog za obvezno psihiatrično zdravljenje je zato zavrnil, ker pa je izvedenec psihiatrične stroke Mladen Vrabič ocenil, da okolici ni nevarna, pač pa predstavlja nevarnost sama sebi, potrebuje psihiatrično obravnavo v enem od socialnovarstvenih zavodov, še dodaja časnik.

Sicer pa je v zavodu Hrastovec le mesec dni po omenjenem dogodku prišlo še do enega podobnega incidenta, ki so ga policisti prav tako prepoznali kot poskus uboja. Po zdravniškem pregledu so osumljeno odpeljali v forenzično enoto psihiatrije v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.