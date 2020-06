V prvem – dnevnem prostoru, kjer je že predviden odtok, bi radi imeli manjšo kuhinjo z jedilnico, morda še s kakšnim počivalnikom. Druga dva prostora naj bi bila namenjena zakonski spalnici in otroški sobi – za zdaj za enega malega otroka, ki pa morda dobi še družbo … V kopalnici bi poleg umivalnika in straniščne školjke imeli še tuškabino in pralni stroj, v drugih prostorih pa le osnovno opremo za sprotno samostojno in funkcionalno prebivanje. Višina parapetnega zidu vzdolž hiše je na obeh straneh 180 cm. Upam, da sem navedla dovolj podatkov, za vsakršno pomoč pa se vam že vnaprej zahvaljujem. Meta

Odgovor: Narisala sem vam idejno zasnovo, kako razporediti prostore in opremiti mansardno etažo v individualni hiši. V predlagani rešitvi sem upoštevala vse vaše želje. V prostore je umeščena funkcionalna oprema za življenje mlade družine. V kuhinjo z jedilnico in manjšim dvosedom lahko umestite vse potrebne elemente. Spalna prostora sta skoraj enakih dimenzij. V nekoliko večjem prostoru lahko umestite vso potrebno opremo za otroka: ležišče, omare – poličnike in kasneje tudi pisalno mizo. Vsekakor jo opremljajte sproti, glede na otrokovo starost, tako da pustite čim več praznega prostora za nemoteno igro malčka v prvih letih odraščanja. V spalnici za starša je poleg dvojnega ležišča dovolj prostora za garderobne omare. Kopalnica je dovolj velika za umestitev vse sanitarne opreme. Predlagam pa, da umestite tudi strešno okno – naravna svetloba je dodana vrednost k prijaznemu domu. Želim vam prijetno bivanje v novem domu! Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.