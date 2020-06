Do nedelje zvečer je najmanj 40 mest uvedlo policijsko uro zaradi protestov, ki so izbruhnili po smrti temnopoltega osumljenca Georgea Floyda v Minneapolisu pred tednom dni. Ob Washingtonu so policijsko uro razglasili še v Miamiju, Los Angelesu, Atlanti, Chicagu, Philadelphii, Clevelandu, Dallasu, Richmondu in drugih mestih.

Po ZDA je mobiliziranih najmanj 5000 pripadnikov nacionalne garde, številne policijske sile pa so v nedeljo Tajni službi pomagale okrepiti varovanje oblegane Bele hiše. Protesti pred rezidenco ameriškega predsednika sicer potekajo že tri dni, v nedeljo zvečer pa so se jih policisti odločili razgnati tudi s solzivcem.

Ameriški mediji poročajo, da so predsednika ZDA Donalda Trumpa v petek zvečer oziroma soboto zgodaj zjutraj za nekaj časa preselili v posebej zavarovan podzemni bunker Bele hiše. To je bil doslej največji varnostni ukrep v Beli hiši od terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001.

Njegov predsedniški protikandidat Joe Biden je medtem obiskal prizorišče sobotnih protestov v Wilmingtonu, se sestal s temnopoltimi prebivalci soseske in jim dejal, da je nasprotovanje policijski surovosti pravilno in potrebno, vendar se ne sme spremeniti v nasilje.

Vendar pa iz številnih ameriških mest poročajo o izgredih, uničevanju javne in zasebne lastnine, od uničevanja in ropanja lokalov do zažiganja avtomobilov. Policisti proti protestnikom uporabljajo tudi gumijaste izstrelke, protestniki pa proti njim mečejo, kar jim pride pod roke. Številni ljudje so ranjeni.

V nedeljo so policisti v teksaškem Austinu streljali z gumijastimi naboji na protestnike. Pri tem so zadeli nosečnico v trebuh, vendar takoj ukrepali, jo spravili na nosila in do reševalcev.

V Minneapolisu so aretirali voznika tovornjaka, ki je najprej žalil mirne protestnike in skušal zapeljati vanje. Nato so ga ti napadli in začeli pretepati. Rešila ga je policija, a nemudoma poslala v zapor.

V New Yorku so policijski avtomobili goreli v soboto in nedeljo, župan Bill de Blasio pa še ni uvedel policijske ure, saj se je v soboto ubadal tudi z družinskim problemom. Na protestu v Greenwich Villagu so aretirali njegovo hčerko Chiaro, vendar hitro tudi izpustili.

V New Yorku in potem tudi v Los Angelesu je policijski avtomobil zapeljal v protestnike, ki so ga obmetavali s predmeti. Policija v Minneapolisu pa je odkrila zaloge zažigalnih sredstev orožja in ukradenih vozi, s katerimi je nekdo na proteste vozil kamenje in drug material za obmetavanje policistov.