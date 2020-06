Dovoljeno število oseb pri zbiranju na javnih krajih in mestih se z današnjim dnem s 50 povečuje na 200. Pri tem je treba še naprej zagotavljati minimalen stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in smiselno upoštevati higienska priporočila.

Poleg manjših nastanitvenih obratov, ki so lahko odprti že dva tedna, se lahko danes odprejo tudi tisti, ki imajo več kot 30 sob, nastanitveni obrati za potrebe zdraviliškega zdravljenja, wellness in fitnes centri, bazeni in vodne aktivnosti. Zaprti pa ostajajo diskoteke in nočni klubi. Prav tako ob nedeljah in praznikih ostajajo zaprte trgovine z izjemo bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprti.

Prenehali so veljati tudi začasni ukrepi v upravnih in javnopravnih zavodih ter pri sodnih zadevah. Tako je od danes omogočeno vlaganje pisnih in ustnih vlog pri organih ter sodelovanje pri ustnih obravnavah. Roki v teh zadevah, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, bodo tekli naprej, roki, ki v tem času niso tekli, pa bodo s tem dnem začeli teči.

Od danes tudi ne bodo več avtomatično podaljšane pravice iz javnih sredstev, kot je to veljalo med epidemijo. Stranke morajo zato za podaljšanje pravic, ki se iztečejo konec maja, vložiti vlogo, in sicer najpozneje do konca junija. Izjeme so vloge za otroški dodatek, državne štipendije, subvencije vrtca in subvencije malice ter kosila, saj so se te pravice že pred epidemijo podaljševale avtomatično.