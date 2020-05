Italijanska vlada je sporočila, da bo od srede, 3. junija, sprostila nekatere ukrepe. Med drugim bodo lahko v Italijo, kjer je bilo v soboto zaradi koronavirusa novih 111 smrtnih primerov in 416 novih okuženih, brez karantene prišli državljani članic EU. Vendar pa nekatere od teh držav ne bodo dovolile vstopa prebivalcem držav, kjer je število okuženih zelo visoko, torej tudi Italijanom.

Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio je zato pred začetkom turneje po več evropskih državah – 6. junija bo obiskal tudi Slovenijo – zapisal, da Italija ni kolonija gobavcev. »Razložil jim bom, da so za nas črni seznami nesprejemljivi in da ničesar ne prikrivamo,« je na facebooku zapisal Di Maio, ki bo obiskal tudi Grčijo. Ta je ena tistih držav, ki sredi junija odpirajo meje za prebivalce iz EU, a ne za Italijane in Špance, pa tudi za Britance ne.

Slovenska vlada je za zdaj še zadržana glede odpiranja meje z Italijo. Premier Janez Janša je omenil možnost odpiranja meje samo za Furlanijo - Julijsko krajino, kjer je virus, povsem drugače kot na primer v Lombardiji, že skoraj povsem izginil, podobno kot v Sloveniji.

Italija je z več kot 33.000 smrtnimi žrtvami za ZDA in Veliko Britanijo tretja na svetu po številu mrtvih zaradi koronavirusa. Maja je sicer število okuženih in mrtvih padalo in država ta teden odpravlja nekatere ukrepe, sicer najstrožje v Evropi. Še vedno pa bo na primer obvezna fizična distanca.