Bayern München nadaljuje pohod proti rekordnemu osmemu zaporednemu naslovu nemškega prvaka, ki ga lahko osvoji že čez dva tedna. Potem ko so Bavarci minuli torek dobili derbi proti največjemu izzivalcu Borussii Dortmund (1:0), so v soboto doma s 5:0 poteptali še Fortuno iz Düsseldorfa. Slednja je postala osma ekipa v tej sezoni, ki so jo zvezdniki iz Münchna premagali s tem izidom, kar v letošnji sezoni ni uspelo še nobenemu klubu iz petih najmočnejših evropskih lig.

Svojo strelsko statistiko še naprej pridno polni napadalec Bayerna Robert Lewandowski. Tokrat je mrežo tekmeca zatresel dvakrat in na lestvici najboljših strelcev bundeslige še povečal svojo prednost pred Timom Wernerjem iz Leipziga. Poljski ostrostrelec je z 29 zadetki zaslužen za skoraj 34 odstotkov golov svojega moštva v prvenstvu, obenem pa je prvi, ki mu jih je toliko uspelo doseči po dopolnjenem 30. letu. Kako nevarni so poljski reprezentant in soigralci pred nasprotnikovim golom, zgovorno priča podatek, da je Bayern po 29 odigranih krogih že pri 86 zadetkih, kar se v zgodovini nemškega elitnega nogometa še ni primerilo.

»Niti v enem trenutku tekme ni bilo sporno, da želimo zmagati. Seveda je težko biti na 100 odstotkih po tako naporni tekmi, kot je bila tista proti Borussii, zato sem izredno zadovoljen in ponosen, da so moji igralci na igrišču ostali osredotočeni,« je od ponosa prekipeval trener Bayerna Hansi Flick. Petinpetdesetletnik, ki je bil sprva mišljen kot le začasna rešitev po novembrskem odhodu Nika Kovača, je močno presegel pričakovanja tako stroke kot uprave kluba. Od 25 tekem na klopi jih je dobil kar 22 in popravil dosežek mnogo uspešnejšega katalonskega stratega Pepa Guardiole.

Bavarcem dvomesečni premor zaradi pandemije koronavirusa očitno ni prišel do živega, saj so po vrnitvi na igrišča edina ekipa, ki je dobila vse štiri tekme. A mnogo je takšnih, ki se sprašujejo, ali bi bil njihov izkupiček morda drugačen, če bi bil na tekmah dovoljen obisk navijačev. Odkar so nogometne zelenice v Nemčiji sredi maja ponovno oživele, je na tekmah duhov, kot so Nemci poimenovali obračune brez gledalcev, prednost domačega igrišča pravzaprav izničena. Tako so samo v tem krogu poraz na svojem stadionu vpisali Paderborn, Freiburg, Mainz, Schalke in Wolfsburg. »Za manjše klube je odsotnost navijačev bolj boleča kot za najboljše,« je potožil strateg Freiburga Christian Streich.

Tudi zato vse več ljubiteljev okroglega usnja v Nemčiji izraža pomisleke o pravičnosti začasno uvedenih pravil. Kot primer navajajo Mainz, ki na dvoboju z Leipzigom ni mogel računati na pomoč navijačev kot nekateri njegovi neposredni tekmeci v boju za obstanek. V podobnem položaju kot Mainz je sicer tudi Werder, ki se bo 16. junija pomeril z Bayernom.

Nemško prvenstvo, 29. krog: Freiburg – Bayer L. 0:1, Hertha- Augsburg 2:0, Mainz – Hoffenheim 0:1, Schalke – Werder Bremen 0:1, Wolfsburg – Eintracht 1:2, Bayern – Fortuna 5:0, Borussia M. – Union B. 4:1, Padeborn – Borussia D 1:6, danes ob 20.30: Köln – Leipzig.