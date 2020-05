In memoriam: Boris Lenič (1947–2020)

Bilo je sredi 90. let, ko sem si kot mlad novinar kilometrino nabiral s pisanjem športnih člankov. Šport je bil moja mladostniška ljubezen, gonilo življenja. A vsi, ki me poznajo, so dobro vedeli, da sem še bolj zaljubljen v – avtomobile. Pocukaj ga za rokav, so me hrabrili kolegi in pri tem mislili na njega, Borisa Leniča, urednika priloge Svet vozil. Uredniki na Dnevniku so vedno veljali za ljudske, prav nič vzvišene, takšne, ki so hitro pristali na tikanje, zato sem si nekega dne drznil in potrkal na vrata njegove pisarne. Zmenila sva se v nekaj minutah in zame se je začelo neko novo življenje, ki ga polno živim še danes. Za to bom Borisu večno hvaležen.