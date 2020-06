Preživeti brez avtomobila: Na vlak le za fototermin

Nedavno sem zasledil briljantno izjavo nekdanjega župana Bogote Enriqueja Peñalose, da razvita država ni država, »kjer revni ljudje vozijo avtomobile, temveč država, kjer bogati uporabljajo javni potniški promet«. V trenutku sem se spomnil še na besede urbanista Freda Kenta, ki je opozoril na dejstvo, da če mesto načrtujemo za avtomobile in motorni promet, bodo mesto preplavili avtomobili in promet, »če pa načrtujemo mesto za ljudi in javne prostore, dobimo ljudi in javne prostore«. V samo dveh izjavah je strnjene toliko modrosti o načrtovanju mest, da bi si ju moral dobro zapomniti prav vsak, ki ima možnost oblikovati prometno in prostorsko politiko.