Na spletni dražbi Picassova dela iz vseh obdobij

Dražbena hiša Sotheby's bo med 8. in 18. junijem pripravila spletno dražbo del španskega slikarja Pabla Picassa, na kateri bo ponudila dela iz vseh obdobij umetnikovega ustvarjanja in v vseh medijih, v katerih je ustvarjal. Naprodaj bo več kot 60 slik, risb, keramik in fotografij, ki so del zasebne zbirke umetnikove vnukinje Marine Picasso. Njihova izklicna vrednost se giblje od 400 do 400.000 funtov.