Simona Semenič, nominiranka za Cankarjevo nagrado: Priložnost na novo premisliti, kar ni delovalo

Nominacije sploh nisem pričakovala, zelo sem počaščena. Ne le, ker mi je Cankar zelo ljub in sem v tako imenitni družbi, ampak tudi, ker je dramatika v sklopu literarnih nagrad, knjižnih izdaj, objav in recenzij v primerjavi z romanom ali poezijo vedno na koncu verige,« se je Simona Semenič razveselila nominacije za Cankarjevo nagrado. Prejela jo je za erotično dramo to jabolko, zlato, ki tematizira žensko seksualnost in željo.