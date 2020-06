Zdravstvo pod vplivom epidemije: napotnice ni dobil, na urgenci pa so mu diagnosticirali kap

Čeprav so morali v zdravstvu za ljudi z najtežjimi obolenji kljub epidemiji skrbeti kot sicer, so se nujne napotitve razpolovile. Na zastopnico pacientovih pravic Zlato Rebolj so se obrnili svojci bolnika, ki v osnovnem zdravstvu ni dobil napotnice, po stopnjevanju težav pa so mu na urgenci diagnosticirali kap.