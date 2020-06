»Iskreno obžalujem dejanje, ki se mi očita. Vem, da sem bil že dostikrat tu, a me je tokrat to res izučilo. 32 let sem star, v priporu sem imel dovolj časa za razmislek in garantiram, da se tukaj na sodišču ne vidimo več. Devet mesecev sem namreč preživel v sobici v priporu in sem zelo trpel. Tako kot vsi moji bližnji,« je sodnici Leonidi Jager na celjskem okrožnem sodišču dejal eden od deseterice obtoženih, ki so v hudodelski združbi tihotapili ljudi in preprodajali drogo. A v obtožnici za Stefana Ašanina je naposled ostala le še preprodaja prepovedane droge. »V priporu sem osivel in shujšal za 20 kilogramov. In če zavezo, ki jo dajem, še enkrat prekršim, me res lahko zaprete za vse življenje,« je še dejal.

Hudodelska združba tihotapila ljudi

Spomnimo, da so celjski kriminalisti hudodelski združbi stopili na prste lani, ko so izvedli odmevno aretacijo. Dejan Pušonjić, Aleksander Bera, Damjan Bešić, Gašper Rožič, Branko Aleks Aleksovski, Viva Brenčič, Luka Bračun, Rok Žaberl in Mario Komerički so bili ovadeni, ker naj bi čez mejo pretihotapili vsaj 279 ljudi, Ašanina, Pušonjića in Brenčičevo pa so poleg tihotapljenja ovadili še zaradi preprodaje heroina, kokaina in konoplje. Štirje od naštetih, in sicer Ašanin, Pušonjić, Bera in Rožič, so po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom ostali v priporu.

Kot je lani po odmevnih aretacijah povedal Damijan Turk s celjske policijske uprave, je imel eden od članov združbe ob aretaciji pri sebi pištolo z naboji, še eno strelno orožje so enemu od obtoženih zasegli med hišno preiskavo. Vsi naj bi bili stari znanci policije, nekatere so že obravnavali prav zaradi tihotapljenja ilegalcev, eden od teh naj bi migrante tihotapil celo med prestajanjem alternativne zaporne kazni, tako imenovanega vikend zapora. Vendar pa je tožilstvo pri Ašaninu iz obtožnice črtalo tihotapljenje in ga obtožilo zgolj preprodaje drog, takoj po izreku kazenske sankcije pa je tudi lahko odkorakal iz pripora.

Za preostale člane združbe je sodnica opravila ločene predobravnavne naroke, vsi pa naj bi se s tožilstvom še pogajali o priznanju krivde. Med temi je tudi Pušonjić, ki ga narok čaka 10. junija. Ta je širši javnosti bolj znan po tem, da je z lažnim profilom na facebooku oglaševal in oddajal apartmaje v Omišu, ki niso bili njegovi, in na tak način v žep pospravil dobrih tisoč evrov. Zaradi goljufije si je prislužil še ovadbo splitsko-dalmatinske policijske uprave.