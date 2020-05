Le srečno naključje je hotelo, da manjši spor med partnerjema iz romskega naselja Brezje pri Novem mestu v petek zvečer ni prerasel v hudo tragedijo. V sporu je bila namreč 34-letna ženska ranjena s strelnim orožjem, a je šlo na srečo le za lažje poškodbe.

Policiste so v Brezje poklicali okoli pol osme ure zvečer, češ da je prišlo do streljanja in da je ena oseba ranjena. Tja so napotili več patrulj in posebno enoto policijske uprave iz Novega mesta, v preiskavo so se vključili tudi novomeški kriminalisti, o dogodku pa so obvestili preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko.

Spor več ljudi prerasel v streljanje Kot je sporočil Robert Perc s Policijske uprave Novo mesto, prve ugotovitve kažejo, da naj bi se sprlo več oseb. Padale so tudi grožnje, vse skupaj pa je 32-letnika očitno tako razburilo, da je v roke vzel pištolo in ustrelil ter pri tem lažje ranil 34-letnico. Reševalci so ji na kraju dogodka pomagali in jo odpeljali na pregled v novomeško bolnišnico. Na srečo ni bilo hujšega in so jo že odpustili v domačo oskrbo. Kot dodajajo na policiji, vse okoliščine poškodbe še niso znane.