Agromehanika je vodilni proizvajalec škropilne tehnike v srednji in jugovzhodni Evropi ter edini slovenski razvijalec in proizvajalec kompaktnih traktorjev za vinogradništvo in sadjarstvo z lastno blagovno znamko AGT. Veliko večino, kar 90 odstotkov lastne proizvodnje, izvozi predvsem v Evropo, svoje traktorje pa prodaja tudi v Avstraliji in Južni Koreji, skupaj v več kot trideset držav po svetu. Čeprav so se spogledovali tudi s Severno Ameriko, je ta trg še vedno precej nedostopen, je pa potencialno obetaven predvsem za novi model traktorja, ki je bil letos uvrščen v redno proizvodnjo.

Velika večina izdelkov v izvoz »Običajno prodamo na tujem 90 odstotkov in doma okoli desetino izdelkov, vendar bo letos domača prodaja najbrž nižja,« pojasni direktor prodaje Anže Šinkovec. »Po Evropi, od države do države različno, nam je določeno raven prodaje uspelo ohraniti, v nekaterih se je znižala ali celo ustavila, kot na primer v Italiji in Španiji, kjer tudi sicer ne dosegamo visokih številk. Transportni tokovi so na srečo tekli normalno, prav tako prodaja od severa do juga Evrope. V posameznih državah je bilo prometa celo več kot lani, tako da so bili prodajni rezultati do konca aprila boljši od lanskega. Zdaj pa vidimo, da se je prodaja začela ustavljati, kar je verjetno tudi posledica tega, da so si naši kupci ustvarili zaloge in ne oddajajo novih naročil. Novi trgi bodo morali počakati, saj so potovanja ovirana, sejmi so za zdaj odpovedani.« Podjetje, ki okoli 60 odstotkov prihodkov ustvari s prodajo lastnih izdelkov in 40 odstotkov s prodajo izdelkov tujih izdelovalcev, je kljub ukrepom za zamejitev koronavirusa, seveda ob upoštevanju zaščitnih ukrepov, delalo kot običajno, delavcev niso poslali na čakanje. Prodajalne oziroma prodajno-servisni centri po Sloveniji so bili lahko odprti, ker je Agromehanika del sektorja kmetijstva oziroma preskrbe s hrano, vendar se je v poslovnih rezultatih poznala zlasti omejitev gibanja med občinami. Zanimalo nas je, ali bo sedanja situacija vplivala na razvoj novih izdelkov, s katerimi gorenjska gazela prodira v svet. »Za nove izdelke je ravno zdaj pravi čas, saj jih delamo za prihodnost, tako da jih normalno razvijamo naprej,« odgovarja Šinkovec. »Ideja je, da bomo imeli ob koncu krize pripravljene izdelke lastne znamke, s katerimi bomo lahko naprej napadali trg. Trenutno ravno začenjamo serijsko proizvodnjo novega traktorja. Gre za zaključen razvojni projekt, ki ga že tržimo od konca lanskega leta, za konec letošnjega pa pripravljamo še škropilnico v višjem cenovnem razredu. Pri zadnjih nekaj izdelkih smo ugotovili, da je dizajn res zelo pomemben, zato mu bomo pri vsakem novem izdelku posvetili še posebno pozornost.«