Vrhovno sodišče je zavrnilo revizijo poslovneža Tomaža Lovšeta, ki je zaradi objav prisluhov, iz katerih je bilo razvidno ozadje prodaje družbe Mercator, od Dnevnika zahteval 50.000 evrov odškodnine. Vrhovni sodniki so pritrdili prvostopenjskemu in višjemu sodišču, da v konkretnem primeru pravice do ugleda in zasebnosti Lovšeta ni treba zaščititi bolj kot pravico do svobode izražanja.

Odgovorno in v javnem interesu

Članki so bili v Dnevniku objavljeni leta 2013, v njih pa so novinarji citirali tudi navedbe iz prisluhov Tomažu Lovšetu, ki je svetoval hrvaškemu koncernu Agrokor pri nakupu družbe Mercator. Policija je Lovšetu prisluškovala na podlagi sodne odredbe zaradi predkazenskega postopka v zvezi z njegovimi posli pri Diners Club Slovenija, v prisluhe pa so se ujela tudi zakulisna dogovarjanja glede prodaje Mercatorja.

Dnevnik je pridobil in objavil nekatere dele prisluhov, pri čemer sta trčili Lovšetova pravica do ugleda in zasebnosti ter pravica do svobode izražanja. Vrhovno sodišče se je pri tehtanju obeh pravic pridružilo mnenju nižjih sodišč, da ima javnost pravico biti obveščena o okoliščinah prodaje enega največjih slovenskih podjetij, katerega usoda vpliva na celotno politično in gospodarsko sfero v državi. »Cilj spornih objav je bilo razkritje vplivne gospodarske mreže znotraj in zunaj Slovenije, zato nikakor ni mogoče pritrditi revidentu, da je bil njihov glavni namen njegova osebna diskreditacija ali očrnitev,« so zapisali vrhovni sodniki.

Strinjali so se, da je Lovše relativno javna osebnost in da so Dnevnikovi novinarji svoje delo opravili korektno in v dobri veri. »Pred objavo so iz pridobljenih informacij izločili vso komunikacijo, ki je zadevala zasebno in intimno življenje tožnika, in vse informacije, ki so se nanašale na kazenski postopek (zadevo Diners Club Slovenija). Zato sta bili tožnikova domneva nedolžnosti in pravica do poštenega sojenja ustrezno zavarovani, toženec pa z objavami ni vplival na kazenski postopek v teku,« so zapisali vrhovni sodniki. Dodali so: »Ugotovitve kažejo, da so novinarji k poročanju pristopili odgovorno ter objavili le tiste vsebine, ki so bile pomembne z vidika razprave v javnem interesu.«