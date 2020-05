»Glejmo na Cerkev, kot to počne Sveti duh, ne pa kot svet. Svet jo vidi kot desno in levo, kot od ene ali druge ideologije, Sveti duh pa jo vidi kot Očetovo in Jezusovo. Svet vidi konservativce in naprednjake, Sveti duh pa Božje otroke,« je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa povedal papež.

»Sveti duh nas ljubi in pozna mesto vsakega v celoti; zanj nismo konfeti, ki jih raznaša veter, ampak nenadomestljivi kamenčki njegovega mozaika,« je poudaril pri maši na binkoštno nedeljo.

Opoldne pa je po več kot treh mesecih znova nagovoril zbrane na Trgu svetega Petra, ki je bil zaprt zaradi pandemije covida-19. Vsi obiskovalci, ki so jim ob vstopu na trg merili telesno temperaturo, so nosili zaščitne maske.

Kristjani 50. dan po veliki noči obeležujejo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. S praznikom obeležujejo prihod Svetega Duha, ki je po navajanju Svetega pisma prišel nad zbrane učence in Marijo, ter ustanovitev Cerkve. V več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan.