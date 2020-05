Roglič bo na Touru nastopil kot kapetan, ob njem pa bosta imela isto vlogo tudi Nizozemca Steven Kruijswijk in Tom Dumoulin, ki je pred letošnjo sezono iz moštva Sunweb prestopil k Jumbo Vismi. »Je povsem enostavno. Z moštvom si želimo zmage na Touru, na koncu pa bo zmagal najboljši,« je za El Tiempo dejal slovenski kolesar, ki ga je povzel spletni portal Cyclingnews. Lani najboljši kolesar sezone je izpostavil, da v treh tednih na cesti velikih skrivnosti ni in da gre za pošteno dirkanje, ki na koncu vedno izvrže zasluženega zmagovalca.

Rogličeva sezona se bo sicer začela z nastopom na dirki Tour de l'Ain med 7. in 9. avgustom, pot pa bo nadaljeval na kriteriju Dauphine med 12. in 16. avgustom. Slaba dva tedna kasneje pa bo že na vrsti Tour kot edini pravi Rogličev cilj za letošnjo sezono.

Kolumbijski medij je kot največjega konkurenta izpostavil lanskega zmagovalca Bernala. Recept, kako premagati mladega zvezdnika moštva Ineos, je po mnenju 30-letnika iz Kisovca enostaven. »Biti moram boljši od njega, tako enostavno je to. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Dirka po Franciji bo zagotovo nora od samega začetka,« je še dodal Roglič in spomnil na zelo zahteven začetek Toura, ki utegne hitro premešati karte med favoriti. Tour se bo začel 29. avgusta in končal 20. septembra v Parizu.