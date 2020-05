V New Yorku protesti potekajo že tretji dan, predvsem po Manhattnu in v Brooklynu. Tam je v petek ponoči izbruhnilo hudo nasilje, za katerim je ostalo več požganih policijskih in drugih avtomobilov, več sto ljudi je bilo aretiranih, poškodovani so tako policisti, kot protestniki, župan Bill de Blasio pa je izrazil solidarnost z obema stranema. Napovedal je preiskave novih primerov policijskega nasilja med protesti, ljudi pa pozval, naj mirno izražajo svoje nasprotovanje policijskemu nasilju.

V prestolnici Floride Tallahassee je poltovornjak zapeljal skozi množico protestnikov, pri čemer ni bilo žrtev. Policija je voznika nemudoma aretirala. V Philadelphii so protestniki skušali porušiti kip nekdanjemu županu, ki je veljal za rasista, požigali so avtomobile, ropali, vlamljali in divjali.

V Los Angelesu so v soboto aretirali 533 ljudi, v St. Louisu preiskujejo smrt protestnika, ki je padel z obleganega tovornjaka, v Detroitu je neko iz vozila streljal na protestnike, ki so v Seattlu zaprli ceste, v Atlanti so oblegali guvernerjevo palačo, v Minneapolisu pa so se v posmeh policijski uri v soboto zvečer spet zbirali po vsem mestu kljub prisotnosti nacionalne garde.

Stvari malce spominjajo na leto 1992 »Položaj v Minneapolisu nima več nič opraviti z umorom Georga Floyda. Gre za napad na civilno družbo, vlivanje strahu in nemira v naša velika mesta,« je dejal guverner Minnesote Walz. Položaj v Minneapolisu spominja na rasne nemire leta 1992, ki so sledili policijskemu nasilju, vendar še ni tako daleč. Poleg Minnesote so nacionalno gardo aktivirali med drugim tudi v Georgii, Kentuckyju, Ohiu, Teksasu in celo Utahu. Številna mesta kot so Portland, Cincinnati, Atlanta, Los Angeles, Denver, Seattle in druga so uvedla policijske ure. A protestniki so kljub temu znova prišli na ulice. Predsedniku Trumpu ne uspeva umiriti položaja, temveč po prepričanju županje Washingtona Muriel Bowser počne ravno nasprotno. Iz oblegane Bele hiše je v soboto zjutraj tvital, da bodo na protestnike, ki bi prišli čez ograjo Bele hiše naščuvali divje pse in županjo po krivem obtožil, da noče poslati na pomoč mestne policije. »Kar dela, je napad na človečnost, na Ameriko in na varnost. Obuja spomine na čase, ko so policisti na borce za državljanske pravice ščuvali pse,« je dejala županja.