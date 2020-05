Zunanji minister Bogdan Aurescu na fotografiji drži cigaro, maske pa ležijo na mizi poleg steklenic alkoholne pijače.

Eden prvih, ki je fotografijo objavil na družbenih omrežjih, je bil poslanec opozicijske socialdemokratske stranke Eugen Teodorovici . "To se dogaja znotraj premierjeve pisarne. To počnejo liberalci, kadar vladajo. Sram vas bodi," je v petek zapisal na Facebooku. Da bi se moral Orban opravičiti, je ocenil tudi nekdanji premier Dacian Ciolos.

Ob številnih zgroženih reakcijah na početje predsednika vlade pa so začele v zvezi z njim krožiti tudi šale. V eni od njih je zapisano, da je "romunska vlada edina restavracija, ki je bila odprta med pandemijo".

Orban je v zvezi s fotografijo pojasnil, da je bila posneta 25. maja, na njegov 57. rojstni dan. "Prišli so kolegi, da bi me presenetili. Postregel sem jim nekaj hrane, kozarec vina in viski. Mask nismo nosili, ker smo ravno končali z obedom," je Orban povedal za tamkajšnjo tiskovno agencijo Mediafax.

"Sem kadilec, naredil sem človeško napako in to priznam," je dejal. Kot je dodal, je pripravljen plačati globo za kajenje v zaprtih prostorih, ki je v Romuniji prepovedano od leta 2016.

Italijanski zunanji minister svari pred obravnavanjem Italije kot »kolonije gobavcev« Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio je danes na Facebooku opozoril, da se Evropski uniji slabo piše, če se bo Italijo izključevalo iz vseevropskega odpiranja meja. "Zahtevamo spoštovanje. Če kdo misli, da nas bo obravnaval kot kolonijo gobavcev, naj se zaveda, da tega ne bomo mirno gledali," je zapisal in pozval k solidarnosti. "Potrpežljivost ima meje. Razumem, da posamezne države tekmujemo, to je legitimno, če je to zdravo in pošteno. A dejstvo je, da je Italija lepa, edinstvena, ima čudovite znamenitosti, fantastične plaže. Najverjetneje je brez tekmecev," je zapisal Di Maio. "Zdaj, ko se pogovarjamo o ponovnem odpiranju meja, pa potrebujemo evropski odziv. Če bomo delovali vsak po svoje, se bo duh EU izgubil. In Evropa bo propadla," je opozoril.

V Italiji od srede prosto prehajanje deželnih meja Italijanska vlada je potrdila odpravo omejitev gibanja med deželami zaradi pandemije novega koronavirusa, ki so bile uvedena 9. marca. Prosto prehajanje po državi bo možno od srede naprej. Prav tako bodo od srede naprej v Italijo lahko prišli tudi državljani članic EU in jim pri tem ne bo treba v obvezno 14-dnevno karanteno.

V Severni Makedoniji še za 14 dni podaljšali izredne razmere Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je po seji tamkajšnjega varnostnega sveta danes podaljšal izredne razmere zaradi epidemije novega koronavirusa še za 14 dni, poroča makedonska tiskovna agencija MIA. V zadnjih 24 urah so sicer v državi našteli 35 novih primerov okužbe, pet bolnikov s covidom-19 pa je umrlo, med njimi tudi dojenček. Pendarovski je poudaril, da so takšno odločitev sprejeli, da bi lahko zagotovili učinkovito vladno upravljanje z zdravstvenimi in socialno-ekonomskimi učinki zdravstvene krize, in da nikakor ni povezana s predvolilnim obdobjem. V Severni Makedoniji so namreč že preložili predčasne parlamentarne volitve, ki so bile predvidene za 12. april. Predsednik Pendarovski je doslej razglasil že dve zaporedni obdobji izrednih razmer. Ustava sicer določa, da naj bi o izrednih razmerah odločil parlament, a ker je ta razpuščen, o tem odloči predsednik republike.