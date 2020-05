»Bil sem na službeni poti v BiH, kjer sem se po poslovnem sestanku za svoje podjetje odzval tudi povabilu svojih poslovnih partnerjev. Zdaj se je to izkazalo za največjo napako v mojem življenju in jo obžalujem,« je uvodoma pojasnil Vinčić. »Na ranču sem se znašel po naključju, ljudi, ki so bili tam, niti nisem poznal. Z družbo smo sedeli pri svoji mizi, nekaj smo pojedli in popili, potem pa je prišla policija in zgodilo se je, kar se je zgodilo. S skupino, ki je bila kasneje pridržana, nisem imel in nimam nobene povezave, razen da sem se znašel na istem ranču, kjer pa je bilo še kakšnih štirideset ljudi,« je poudaril mednarodni sodnik.

Dodal je, da so jih pozneje zaslišali kot priče, »ker pa osumljenih niti nismo poznali, smo nemudoma lahko odšli domov, kamor sem prispel ponoči, temu najbrž ne bi bilo tako, če bi bil s tem kako drugače povezan«. Končal je, da si zdaj z družino želi predvsem miru in spoštovanja zasebnosti, zato s to izjavo to zgodbo tudi zaključuje.

Na dogajanje v povezavi z Vinčićem se je odzvala tudi Nogometna zveza Slovenije (NZS). »Po informacijah, s katerimi razpolagamo, je bil Slavko Vinčič v povezavi z dogodkom zaslišan kot priča, proti njemu pa po potrditvi uradnih organov ni bila vložena nikakršna ovadba, zato ni razloga, da bi zadevo dodatno komentirali. Dodaten razlog vidimo tudi v tem, da je bil Vinčić v Bosni in Hercegovini na poslovnem sestanku v povezavi s svojim podjetjem in ne v povezavi z nogometom,« so zapisali pri NZS. Kot je poročal Večer, Vinčić ni želel komentirati, kaj ta afera pomeni za njegovo kariero nogometnega sodnika, »ker odločitev o tem ni v njegovih rokah«.