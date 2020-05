Po Levitovem mnenju skladba Erika Satiea (1866-1925) dobro povzame današnji čas, ki je "zelo brutalen za umetnike - tako fizično kot mentalno in čustveno", njegove besede povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Triintridesetletni pianist bo koncert začel ob 14. uri in končal v nedeljo okoli poldneva. Koncert bodo iz studia v Berlinu prenašali tudi po različnih spletnih kanalih, med drugim bo dostopen tudi na pianistovem Instagramu in Twitterju.

Levit še ne, če bo med igranjem potreboval kaj odmora. »Nimam načrta,« je dejal in ob tem povedal, da še nikoli ni igral klavirja več kot poltretjo uro skupaj.

Igor Levit se je rodil leta 1987 v Nižnem Novgorodu. Ko je bil star osem let, se je družina zaradi njegove nadarjenosti preselila v Hannover. Kmalu se ga je prijel sloves čudežnega dečka. K njegovemu preboju je pripomogel članek leta 2010 v časniku Frankfurter Allgemeine Zeitung, ki ga je označil za "enega velikih pianistov tega stoletja". Pohvale so deževale od vsepovsod. Levit pri svoji klavirski igri združuje "zvočni šarm, intelektualni naboj in tehnični sijaj", je nekoč zapisala ameriška revija The New Yorker.