Po ugotovitvah policistov je med več osebami najprej prišlo do spora in groženj, kasneje pa še do streljanja.

Zaradi suma storitve poskusa uboja so pridržali 32-letnega domačina. Reševalci so na pomoč priskočili 34-letnici, ki so jo kasneje odpeljali na pregled v novomeško bolnišnico.

Policijska preiskava in aktivnosti še potekajo, zato zaenkrat drugih podatkov zaradi interesa preiskave ne bodo posredovali, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.