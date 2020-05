Jubilejni Exit bo tako na Petrovaradinski trdnjavi v Novem Sadu potekal v tesnem sodelovanje s srbskim kriznim štabom, zmanjšali pa bodo tudi število dnevnih obiskovalcev, in sicer z običajnih 55.000 dnevno na polovico. Zaprti bodo nekateri tuneli in stranske poti trdnjave, kjer je okoli 40 odrov. Kljub temu organizatorji zagotavljajo dogajanje v sloviti Dance Areni, na glavnem odru in na kultnem odru No Sleep.

Vstopnice bo mogoče kupiti od ponedeljka dalje, več podrobnosti o nastopajočih pa bo znanih v prihodnjih dneh, so sporočili organizatorji. Ti pojasnjujejo, da si večina že potrjenih izvajalcev želi nastopa, saj bo to za mnoge po izolaciji prvi večji festival.

Po besedah ustanovitelja festivala Dušana Kovačeviča je poleg oživljanja glasbene industrije festival pomemben tudi kot "signal upanja in optimizma, ki ga pošiljamo družbi, in sicer, da je najhuje že za nami". Kot je še spomnil Kovačevič, "so pred natanko 20 leti, po desetletju izolacije in vojni v 90. letih našli izhod in ga vzeli za svoje ime". Zdaj pa je, kot pravi, "čas, da najdemo globalni izhod iz pandemije in krize".

Exit je od prve izdaje leta 2000 gostil številne znane nastopajoče. Med njimi so bili The Cure, Madonna, Guns'n'Roses, Arctic Monkeys, Grace Jones, Migos, David Guetta, Nina Kraviz, Carl Cox, Motorhead in Wu-Tang Clan.