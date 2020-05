Sprva je ameriški predsednik Trump kot letos predsedujoči skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav načrtoval organizacijo vrha G7 konec junija v Camp Davidu, nato pa je pandemija koronavirusa te načrte postavila na glavo.

Zatem so se dogovorili, da bi vrh potekal prek videokonference, a je Trump prejšnji teden dejal, da bi vrh morda vseeno izvedli v živo, "predvsem v Beli hiši", morda pa delno tudi v Camp Davidu.

To naj bi bil po mnenju analitikov tudi dokaz moči v času previdnega ponovnega zagona gospodarstev držav, ki so obstale zaradi pandemije koronavirusa. Vendar pa so ZDA tudi najhuje prizadeta država s koronavirusom z več kot 1,7 milijona potrjeno okuženih in več kot 100.000 mrtvimi.

Merklova je kot prva izmed ostalih voditeljev držav skupine G7 to vabilo zavrnila. To je njen tiskovni predstavnik Seibert v petek potrdil za portal Politico, danes pa tudi za nemško tiskovno agencijo dpa. »Danes glede na splošno stanje pandemije ne more pristati na osebno udeležbo, na pot v Washington,« je dejal Seibert. »Zvezna kanclerka se zahvaljuje predsedniku Trumpu za njegovo vabilo na vrh G7,« je dodal.

Drugi voditelji držav skupine G7 so zaenkrat relativno naklonjeni Trumpovemu povabilu. V petek je Bela hiša sporočila, da je Trump o vrhu G7 govoril tudi z britanskim premierjem Borisom Johnsonom in da sta se strinjala "o pomenu shoda G7 v živo v bližnji prihodnosti".

Kanadski premier Justin Trudeau, ki je bil gostitelj vrha leta 2018, je dejal, da bi morala biti prioriteta srečanja v živo varnost. Predstavnik francoskega predsednika pa je dejal, da je Emmanuel Macron "pripravljen oditi v Camp David, če bodo zdravstveni pogoji to dovoljevali". Podobno je napovedal tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.