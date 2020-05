Državni načrt, ki vsebuje natančne protokole ukrepanja v primeru epidemije nalezljive bolezni in je namenjen utečenemu delovanju vseh ključnih deležnikov na državni ravni, je bil aktiviran 13. marca. Šestan se je že v petek zahvalil pripadnikom civilne zaščite, ki so dva meseca in pol pomagali pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širitve novega koronavirusa.

»Prav vsem fantom in dekletom sem hvaležen za vse, kar so naredili. V več kot 75 dneh ni bilo nobenega večjega problema, ki ga ne bi znali rešiti. Upam, da je naše delo s tem zaključeno, in da tovrstne pomoči ne bo treba več izvajati, a pripravljeni smo, če bo treba. Tukaj smo zato, da pomagamo,« je za STA dejal Šestan.

Natančne analize opravljenih ur v civilni zaščiti še ni. Podatki bodo znani v naslednjih tednih, ko jih bodo zbrali regijski štabi.

»Po naših podatkih, ki pa še niso povsem točni, smo imeli vsak dan aktiviranih v povprečju okoli 3000 pripadnikov. Med tednom nekaj več, ob koncih tedna nekaj manj in tudi v zadnjem obdobju je bilo dela nekaj manj. A če to pomnožimo z dvema mesecema in pol krize, lahko povem, da smo opravili več kot 200.000 delovnih dni. Nekateri so delali tudi več kot 12 ur na dan,« je še povedal Šestan.

Na pripadnike civilne zaščite in vse ostale, ki so bili vpoklicani k opravljanju nalog za zajezitev epidemije, se je v tretjem protikoronskem zakonu spomnila tudi vlada. Zakon, ki bo predvidoma uveljavljen v ponedeljek, jim prinaša izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v višini 30 evrov dnevno.

Ta dodatek bo pripadnikom civilne zaščite pri plači izplačal delodajalec, sredstva pa bosta zagotovila ministrstvo za obrambo oz. Uprava RS za zaščito in reševanje. Skupni strošek je ocenjen na 2,7 milijona evrov mesečno.