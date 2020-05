Mokrice kot cilj, spremembe zakona kot sredstvo

Vse kaže, da je HE Mokrice tisti vzvod, zaradi katerega so na ministrstvu za okolje v drugem protikoronskem paketu spremenili gradbeno zakonodajo, včeraj pa so spremembe podaljšali do leta 2021. Naključje ali ne – izpolnjevanje novih pogojev za las zgrešijo vsi trije stranski udeleženci v postopku za HE Mokrice.