Eden od ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa je bilo zaprtje otroških igrišč in prepoved uporabe igral, ki je v veljavo stopila kmalu po razglasitvi epidemije sredi marca. Takrat so ljubljanska otroška igrišča večinoma samevala, otroke pa so od igralnih površin ločili opozorilne table, da je igra tam prepovedana, in rdeče-beli trakovi, s katerimi so na ljubljanski mestni občini skušali omejiti dostop do igral.

Deloma odprta igrišča ob šolah

Če so občani sprva ukrep bolj ali manj dosledno upoštevali, pa so približno dva meseca in pol kasneje prizori po mestu precej drugačni. Na Taboru so na primer otroci zavzeli tamkajšnje športno igrišče, ob katerem so opozorila, ki uporabnike pozivajo k spoštovanju nekaterih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe. »Nekateri ukrepi so se sprostili, vreme je lepo, zato ni presenetljivo, da je zunaj več otrok,« so pojasnili v Športnem društvu Tabor, kjer so sicer že lahko v večji meri ponovno začeli svoje aktivnosti. Igrala Severnega mestnega parka za Bežigradom niso več zaščitena s trakovi, ob sončnih popoldnevih in predvsem ob koncih tedna pa si je tam treba prostor na gugalnicah skorajda izboriti. Živahno je tudi na igralih v Šmartinskem parku ob Žalah.

Čeprav se ob pogledu na polna otroška igrišča zdi, da ukrep, ki je prepovedoval uporabo igral na več kot 200 otroških igriščih v mestu, ne velja več, pa to očitno še ne drži povsem. »Igrišča odpiramo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ker so šole že (deloma) odprte, enako velja za igrišča ob njih,« so namreč sporočili z občine. Naknadno so pojasnili, da se pri sproščanju ukrepov držijo priporočil pristojnih institucij, zato tudi pri odpiranju otroških igrišč sledijo uradnim priporočilom in sprejetim vladnim uredbam. Že dlje časa so tako denimo odprti športna igrišča, fitnesi na prostem in trim otoki. Športne in rekreativne storitve na prostem in na površinah za šport v naravi so namreč v skladu z vladno uredbo dovoljene že od druge polovice aprila. »Javna športna igrišča, fitnesi na prostem in trim otoki športa so odprti,« so zagotovili na ljubljanski občini.