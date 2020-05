»Vzpostavitev sistema za rezervacije in nove oznake v muzeju bodo omogočile najvišjo možno varnost za naše obiskovalce, poleg nošenja mask in spoštovanja varnostne razdalje,« so sporočili iz muzeja po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

»Četudi smo lahko med karanteno zaklade Louvra odkrivali na virtualen način, nič ne more nadomestiti čustev ob srečanju z deli v resničnem svetu,« je ob tem dejal direktor muzeja Jean-Luc Martinez. »To je raison d'etre muzejev,« je poudaril.

Razstavi, ki so jih spomladi zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali, bodo na ogled postavili jeseni. Prva predstavlja italijansko kiparstvo od Donatella do Michelangela, druga pa dela nemškega renesančnega slikarja Albrechta Altdorferja.

Iz Louvra so datum odprtja sporočili, potem ko je francoska vlada v četrtek napovedala, da se lahko 2. junija odprejo tudi muzeji in znamenitosti. Kulturno ministrstvo je danes sporočilo, da se bo Versajska palača za obiskovalce odprla 6. junija, Muzej Orsay pa 23. junija.